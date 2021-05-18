Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ

Клубы OLIMPBET-чемпионата Казахстана нередко радуют болельщиков изобилием забитых мячей в матчах, но не так часто львиная доля голов приходит на одного футболиста. Корреспондент Vesti.kz подтвердил это, насчитав лишь десять хет-триков за последние три года в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В этом материале можете ознакомиться со списком отличившихся.

Оралхан Омиртаев

В конце сезона-2018 хет-триком отметился на тот момент 20-летний форвард «Шахтера» Омиртаев. Он забил три мяча, и не кому-то, а «Астане». Но есть одно большое «но» — соперник вместо основы на гостевую игру привез свой дублирующий состав. Многие из футболистов дебютировали в КПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1.

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Алексей Щеткин

В том же сезоне свой хет-трик за «Астану» оформил нападающий Щеткин. Форвард практически в одиночку разобрался с «Кызыл-Жаром» в домашней игре, завершившейся со счетом 3:0 в пользу «сине-желтых».

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Маркос Пиззелли

Летом 2018 года Пиззелли все еще тащил «Актобе». В гостевом матче с «Тоболом» именно хет-трик Маркоса принес «пентакампеонам» победу со счетом 3:2.

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Абат Аймбетов

Сезон-2019 стал последним для Абата перед уходом из «Актобе». В гостевом матче 25-го тура команда на выезде разобралась с «Кайсаром» — 3:1. Хет-триком тогда отметился именно Аймбетов.

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Тигран Барсегян

Отлично себя проявлял в составе «Кайсара» в 2019 году Барсегян, ныне выступающий за «Астану». В матче 22-го тура «волки» в гостях переиграли «Атырау» — 3:1. Все три гола записал на свой счет Тигран.

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Мартон Эппель

Венгерский нападающий «Кайрата» свой единственный хет-трик в премьер-лиге забил в 2019 году, трижды огорчив фанатов «Кайсара» (5:1).

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Арсен Хубулов

Полузащитник «Шахтера» стал единственным героем с хет-триком в сезоне-2020. В 18-ом туре он помог карагандинцам обыграть на выезде «Тараз» — 4:2.

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Николай Ковталюк

Украинский форвард «Акжайыка» выступает в премьер-лиге с этого сезона. Благодаря его усилиям команда взобралась в топ-3 турнирной таблицы. В матче девятого тура он стал автором всех трех мячей в ворота «Жетысу» — 3:2.

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Игорь Сергеев

Еще одним автором хет-трика в 2021 году стал нападающий «Актобе» Сергеев. В десятом туре «красно-белые» на выезде разгромили «Жетысу» — 5:1.

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Марин Томасов

За эти три года дважды хет-трик в чемпионате Казахстана оформлял лишь хорватский лидер «Астаны». Вернее сказать, если в первом случае, в ноябре 2018 года, он действительно забил трижды «Иртышу» (4:0), то спустя год отгрузил «Актобе» уже четыре раза за матч, наработав на покер (5:0). Следовательно, Томасов является не только тем, кто дважды сделал хет-трик в КПЛ за последние три года, но и единственным футболистом, отметившимся покером.

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Напомним, что в этом сезоне КПЛ лучшим бомбардиром является Томасов. После 12 туров вингер «Астаны» забил восемь мячей.