Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
02
Футбол. Зарубежный
19.05
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
21:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» получила займ в 500 млн евро от Goldman Sachs

Сложная экономическая ситуация обязала руководство «Барселоны» предпринимать решительные шаги. По информации L’Esportiu, клуб получил кредит в 500 млн евро от Goldman Sachs, чтобы покрыть часть своего долга.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Этот займ даст клубу стабильность. Теперь мы можем быть спокойны относительно текущего и будущего сезонов. Мы решили полагаться на худший из возможных сценариев, при котором публика не вернется на стадионы в будущем сезоне. Но даже в таком случае теперь мы можем быть спокойны», — заявили в клубе.

«Барселона» сразу же получит 100 млн для того, чтобы выполнить обязательства по контрактам до конца сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американский инвестор предложил хорошие условия клубу.

«Намного лучше, чем мог бы предложить любой банк», — заявили в «Барселоне».

По последним данным долг «Барселоны» составляет 1 млрд 173 млн, 730 млн евро клуб должен выплатить в кратчайшие сроки. «Барса» должна 265 млн банкам и 160 млн персоналу клуба.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Тедеско допускал ляпы, но мощно прокачал ментальность «Спартака»
Бензема впервые с 2015 года вызван в сборную Франции по футболу
Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Российский вратарь НХЛ номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
Футболист «Спартака» попал в состав сборной Швеции на Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь