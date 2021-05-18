«Барселона» получила займ в 500 млн евро от Goldman Sachs

«Этот займ даст клубу стабильность. Теперь мы можем быть спокойны относительно текущего и будущего сезонов. Мы решили полагаться на худший из возможных сценариев, при котором публика не вернется на стадионы в будущем сезоне. Но даже в таком случае теперь мы можем быть спокойны», — заявили в клубе.