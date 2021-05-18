«Барселона» получила займ в 500 млн евро от Goldman Sachs

«Этот займ даст клубу стабильность. Теперь мы можем быть спокойны относительно текущего и будущего сезонов. Мы решили полагаться на худший из возможных сценариев, при котором публика не вернется на стадионы в будущем сезоне. Но даже в таком случае теперь мы можем быть спокойны», — заявили в клубе.
«Барселона» сразу же получит 100 млн для того, чтобы выполнить обязательства по контрактам до конца сезона.
Американский инвестор предложил хорошие условия клубу.
«Намного лучше, чем мог бы предложить любой банк», — заявили в «Барселоне».
По последним данным долг «Барселоны» составляет 1 млрд 173 млн, 730 млн евро клуб должен выплатить в кратчайшие сроки. «Барса» должна 265 млн банкам и 160 млн персоналу клуба.