«Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом», «Лидс» обыграл «Саутгемптон»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 37-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 37-го тура АПЛ.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте Эдинсон Кавани ударом с 40 метров вывел хозяев вперед. Во втором тайме ответный мяч забил Джо Брайан.
В параллельной игре «Лидс» в гостях обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Патрика Бэмфорда и Тайлера Робертса.
В турнирной таблице чемпионата Англии «МЮ» занимает второе место, «Лидс» поднялся на восьмую позицию, а «Саутгемптон» идет 14-м. «Фулхэм», который ранее досрочно вылетел в Чемпионшип, занимает 18-ю позицию.