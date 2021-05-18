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22:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом», «Лидс» обыграл «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 37-го тура АПЛ.

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Источник: AP 2021

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте Эдинсон Кавани ударом с 40 метров вывел хозяев вперед. Во втором тайме ответный мяч забил Джо Брайан.

В параллельной игре «Лидс» в гостях обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Патрика Бэмфорда и Тайлера Робертса.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице чемпионата Англии «МЮ» занимает второе место, «Лидс» поднялся на восьмую позицию, а «Саутгемптон» идет 14-м. «Фулхэм», который ранее досрочно вылетел в Чемпионшип, занимает 18-ю позицию.

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