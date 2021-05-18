«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в чемпионате Англии, ведя с разницей в два мяча

В составе победителей голами отметились Леандро Троссард (50-я минута), Адам Уэбстер (72) и Дэн Бёрн (76), у «Манчестер Сити» отличились Илкай Гюндоган (2) и Фил Фоден (48). Начиная с десятой минуты встречи гости играли в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.
«Манчестер Сити» набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии. «Брайтон» поднялся на 15-е место в таблице, имея в активе 41 очко. В заключительном туре «Манчестер Сити» 23 мая примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Арсеналом». 29 мая «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Челси».
В других завершившихся матчах вторника в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1, а «Лидс» на выезде переиграл «Саутгемптон» (2:0).