«Бешикташ» впервые с 2011 года стал обладателем Кубка Турции

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бешикташа». Голами отметились Жозеф де Соуза Диас (3-я минута) и Валентин Розье (30).

«Бешикташ» стал обладателем Кубка Турции в десятый раз, последний раз клуб выигрывал трофей в сезоне-2010/11. В нынешнем сезоне «Бешикташ» также стал чемпионом страны.