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18 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Бешикташ» впервые с 2011 года стал обладателем Кубка Турции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Бешикташ» обыграл «Антальяспор» в финале Кубка Турции по футболу.

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бешикташа». Голами отметились Жозеф де Соуза Диас (3-я минута) и Валентин Розье (30).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бешикташ» стал обладателем Кубка Турции в десятый раз, последний раз клуб выигрывал трофей в сезоне-2010/11. В нынешнем сезоне «Бешикташ» также стал чемпионом страны.

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