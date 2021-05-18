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18 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» и «Торино» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Торино» в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии.

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Встреча в Риме завершилась со счетом 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» с 68 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Торино» (36) располагается на 17-й строчке, ранее команда гарантировала себе сохранение прописки в серии А.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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