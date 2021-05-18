«Лацио» и «Торино» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Торино» в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Торино» в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Риме завершилась со счетом 0:0.
«Лацио» с 68 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Торино» (36) располагается на 17-й строчке, ранее команда гарантировала себе сохранение прописки в серии А.