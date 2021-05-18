«Лацио» и «Торино» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча в Риме завершилась со счетом 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» с 68 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Торино» (36) располагается на 17-й строчке, ранее команда гарантировала себе сохранение прописки в серии А.