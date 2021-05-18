«Мальорка» вернулась в испанскую Примеру

«Альмерия» во вторник проиграла «Картахене» со счетом 2:3. Таким образом, «Альмерия», в активе которой 67 баллов, за два тура до конца чемпионата не сможет догнать идущую второй «Мальорку» (75), у которой при этом остается матч в запасе.