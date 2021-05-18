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18 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Мальорка» вернулась в испанскую Примеру

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Мальорка» гарантировала себе участие в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу после поражения «Альмерии» от «Картахены» в матче 40-го тура Сегунды.

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«Альмерия» во вторник проиграла «Картахене» со счетом 2:3. Таким образом, «Альмерия», в активе которой 67 баллов, за два тура до конца чемпионата не сможет догнать идущую второй «Мальорку» (75), у которой при этом остается матч в запасе.

«Мальорка» вернулась в испанскую Примеру спустя сезон после вылета в Сегунду. Ранее «Эспаньол» досрочно завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Испании.

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