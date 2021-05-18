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18 мая, источник: Sport24

Лапорта анонсировал перемены в «Барселоне»: Нужно закончить цикл

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признал необходимость изменений в команде.

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«Я сказал, что в конце сезона оценю команду, основываясь на ее игре и результатах. Мы выиграли Кубок Испании и очень гордимся этим успехом, но очень рано вылетели из Лиги чемпионов. Ла Лига тоже проиграна. Начиная со следующей недели, вы увидите ряд решений, которые мы примем. Мы их прокомментируем. Необходимо упорно и эффективно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Я считаю, что необходимо завершить цикл и обновиться», — цитирует Лапорту Marca.

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