Гвардиола не стал комментировать интерес «Манчестер Сити» к Кейну
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать новость о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн действительно интересен горожанам.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать новость о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн действительно интересен горожанам.
«Он игрок “Тоттенхэма”, пожалуйста, следующий вопрос», — сказал Гвардиола на
«Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ проиграл на выезде «Брайтону» (2:3).
Ранее стало известно, что Гарри Кейн уведомил «Тоттенхэм» о своем желании сменить клуб грядущим летом. Видеть игрока помимо действующих чемпионов Англии хотят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Контракт Гарри Кейна действует до лета 2024 года.