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00:10 (мск), источник: Sport24

Гвардиола не стал комментировать интерес «Манчестер Сити» к Кейну

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать новость о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн действительно интересен горожанам.

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Источник: AP 2021

«Он игрок “Тоттенхэма”, пожалуйста, следующий вопрос», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ проиграл на выезде «Брайтону» (2:3).

Ранее стало известно, что Гарри Кейн уведомил «Тоттенхэм» о своем желании сменить клуб грядущим летом. Видеть игрока помимо действующих чемпионов Англии хотят «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт Гарри Кейна действует до лета 2024 года.

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