Гвардиола не стал комментировать интерес «Манчестер Сити» к Кейну

Гвардиола не стал комментировать интерес «Манчестер Сити» к Кейну

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал комментировать новость о том, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн действительно интересен горожанам.