Гюндоган получил травму за 10 дней до финала Лиги чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму. В 37-м туре АПЛ горожане на выезде встречались с «Брайтоном» и проиграли (2:3).
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму. В 37-м туре АПЛ горожане на выезде встречались с «Брайтоном» и проиграли (2:3).
Илкай Гюндоган вышел на поле в стартовом составе, но в начале второй половины был заменен. Немец получил травму колена. Его место занял Фернандиньо.
Напомним, что через 10 дней «Манчестер Сити» играть в финале Лиги чемпионов. Действующие чемпионы Англии 29 мая встретятся с «Челси».