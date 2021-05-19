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00:22 (мск), источник: Sport24

Гюндоган получил травму за 10 дней до финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму. В 37-м туре АПЛ горожане на выезде встречались с «Брайтоном» и проиграли (2:3).

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Источник: AP 2021

Илкай Гюндоган вышел на поле в стартовом составе, но в начале второй половины был заменен. Немец получил травму колена. Его место занял Фернандиньо.

Напомним, что через 10 дней «Манчестер Сити» играть в финале Лиги чемпионов. Действующие чемпионы Англии 29 мая встретятся с «Челси».

Брайтон & Хоув
3:2
Первый тайм: 0:1
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