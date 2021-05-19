«Челси» нанес поражение «Лестеру» и опередил его в таблице, поднявшись на 3-е место в АПЛ
«Челси» нанес поражение «Лестеру» в матче 37-го тура английской
«Челси» нанес поражение «Лестеру» в матче 37-го тура английской
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Антонио Рюдигер вывел «Челси» вперед сразу после перерыва. Хозяева развили преимущество на 66-й минуте, когда Жоржиньо реализовал пенальти. Спустя 10 минут Келечи Ихеаначо отыграл один мяч, но на большее «Лестера» не хватило.
Победив, «Челси» обошел «Лестер» в турнирной таблице. У команды Тухеля 67 очков за тур до окончания чемпионата, у команды Брендана Роджерса — 66. Идущий пятым «Ливерпуль» имеет 63 очка и матч в запасе.
В заключительном туре «Лестер» дома примет «Тоттенхэм», а «Челси» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Поражение «Лестера» также гарантировало «Манчестер Юнайтед» финиш на 2-м месте в АПЛ.