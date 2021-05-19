«Лестер» чуть не спасся на последних минутах. Но «Челси» час доминировал и заслужил победу

Поскольку матч дублировал финал Кубка Англии, было особенно интересно, какие изменения внесут в составы оба тренера. Характерно, что и тот, и другой ограничились минимальными перестановками.

Томас Тухель сохранил структуру, хотя сделал две замены в составе: вместо Алонсо и Зиеша вышли Чиллуэлл и Пулишич.

Зато сохранилось нетипичное расположение по позициям: Джеймс сыграл правым центральным в тройке, а Аспиликуэта закрывал бровку.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3224894966458?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Брендан Роджерс не мог рассчитывать на Эванса, который получил травму по ходу финала, и заменил его так же, как в том матче: Олбрайтон занял место Фулбека, а Кастань сместился в центр. Схема сохранилась, хотя Кастань, конечно, не центральный защитник. Другое изменение Роджерса казалось атаки и, возможно, было реакцией на сильную игру Джеймс против Варди. Он оставил Ихеаначо в запасе, а вместо него выпустил Мэддисона, что повлияло на схему теперь Варди играл в центре на острие (таким образом ему было проще открываться за спину Силве, а не Джеймсу), а Мэддисон и Перес в полуфлангах.

В первом тайме было трудно найти какие-то отличия с первым таймом матча трёхдневной давности. «Челси» высоко встречал соперников, Канте и Жоржиньо шли за Ндиди и Тилемансом на чужую половину поля, Томас и Олбрайтон были исключены из розыгрыша. То недолгое время, что «Лестер» владел мячом, пасовались центральные защитники и Тилеманс, который стягивался к собственной штрафной.

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«Лестер» умеет играть даже в таком режиме: терпит в низком блоке и выстреливает вертикальными атаками через забросы на Варди. Но для этого защитники должны находить прорехи в высоком прессинге — а прессинг «Челси» работал слаженно. Конечно, несколько раз контратаки прошли, но они не вызывали панику: защита контролировала движение Варди, подачи на него шли в лучшем случае в борьбу, а в худшем — заведомо неточные.

Травма Канте вынудила Тухеля выпустить Ковачича, который только восстановился после травмы. Ковачич принимает меньше рискованных решений у чужой штрафной, но лучше в контроле и продвижении. В целом, лондонцы в первом тайме наиграли минимум на гол. Оба гола Вернера были отменены по делу, но эпизод в неназначенным пенальти за фол Тилеманса всё же странный. Вернер успел выставить ногу — удар он бы не нанёс, но всё равно получил сзади по ноге, формально контролируя мяч. В таких случаях судьи уже давали пенальти, в частности, за фолы на Месси в Испании и Мане в Англии. Но Судья зафиксировал фол в атаке, а VAR поддержал.

«Челси» не дожал и опять мог жаловаться на плохие решения у ворот. В частности, Пулишич за целый тайм отдал всего семь точных пасов — меньше всех в команде, даже меньше, чем у Вернера, который в два раза реже вступал в игру. Счёт по ударам 11−1 (единственный удар «Лестера» — попытка Варди пяткой после углового) вполне отражает расстановку сил. Игра вызывала дежавю: снова гол, отменённый из-за офсайда, снова Шмейхель тащит удар Маунта, снова «Челси» делает всё правильно, кроме последнего паса.

Не забив несколько логичных голов, «Челси» в итоге забил нелогично: после подачи с углового на ближнюю штангу мяч подрезал Варди и этим сбил с толку и Сеюнджу, и Ндиди. Мяч пролетел мимо них на Рюдигера, который, кажется, не ожидал такого, но успел сделать главное: убрать руку. Мяч влетел ему в бедро и отлетел в ворота.

После гола «Челси» снизил давление, но не отдал мяч. Игра пошла совсем без моментов: мяч застрял в центре, за 20 минут между голами Рюдигера и Жоржиньо команды на двоих нанесли только один удар. Бил Вернер — возможно, лучший игрок матча по движению и точно самый нацеленный на ворота. Он же и заработал пенальти.

Второй гол «Челси» также получился отчасти случайным. Маунт здорово отдал пас в коридор между Кастанем и Фофана, но Вернер мог пробросить мяч только в сторону от ворот — что он и сделал. Он уходил на фланг и уже почти покинул штрафную, когда получил сзади по ногам от Фофана. Ненужный фол по неаккуратности, но фол был. Жоржиньо забил седьмой гол в чемпионате — вроде бы немного, но теперь он — лучший бомбардир команды в АПЛ.

После того, как счёт стал 2:0, «Челси» отдал мяч. Вернее, даже не отдал, а просто «Лестер» стал рисковать и до смело идти в высокий прессинг. Гол родился из того, что Ндиди накрыл Ковачича почти у чужой штрафной. Ковачич, конечно, ошибся (не факт, что он до конца восстановился), но надо отметить и системность подхода гостей: восемь человек на чужой половине поля, Ихеаначо (он вышел вместо Мэддисона), Варди и Перес играют по защитникам.

Если бы «Челси» лучше выходил из-под давления (с Ковачичем и Жоржиньо в полузащите это можно себе представить), то получал бы массу возможностей для атак на скорости. Но ничего подобного не было: команда разыгрывал осторожно и медленно и постоянно теряла мяч. А Ковачич недоработал в ещё одном эпизоде, когда замедлился и не пошёл до конца за Пересом на 90-й минуте — в итоге тот нанёс удар из отличной позиции, мог забивать, но просто не попал.

Финального штурма не получилось, возможно, из-за драки: Рюдигер толкнул в спину Перрейру, тот ответил, а потом прибежали все остальные. Абсолютно ненужный для гостей эпизод, который отнял не только время, но и эмоции. Кстати, судья так и не разобрался: Рюдигер так и не был наказан, зато карточку получил запасной «Лестера» Амарти.

Если сравнивать уровень контроля в матче Кубка и АПЛ, то, пожалуй, в чемпионате «Челси» больше позволял сопернику и больше заслуживал пропустить. Нелогично, в том матче при явном доминировании команды Тухеля всё решил один индивидуальный эпизод Тилеманса, а здесь «Лестер» в целом мощно провел последние минут 20 и доставил проблемы защите. Но всё же, в совокупности моментов первого и второго тайма, и в этом матче «Челси» выглядел лучше. Победа по делу.