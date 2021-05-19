«Лестер» чуть не спасся на последних минутах. Но «Челси» час доминировал и заслужил победу
Мощная победа, которая почти гарантирует для «Челси» место в топ-4.
Мощная победа, которая почти гарантирует для «Челси» место в топ-4.
Поскольку матч дублировал финал Кубка Англии, было особенно интересно, какие изменения внесут в составы оба тренера. Характерно, что и тот, и другой ограничились минимальными перестановками.
Томас Тухель сохранил структуру, хотя сделал две замены в составе: вместо Алонсо и Зиеша вышли Чиллуэлл и Пулишич.
Зато сохранилось нетипичное расположение по позициям: Джеймс сыграл правым центральным в тройке, а Аспиликуэта закрывал бровку.
Брендан Роджерс не мог рассчитывать на Эванса, который получил травму по ходу финала, и заменил его так же, как в том матче: Олбрайтон занял место Фулбека, а Кастань сместился в центр. Схема сохранилась, хотя Кастань, конечно, не центральный защитник. Другое изменение Роджерса казалось атаки и, возможно, было реакцией на сильную игру Джеймс против Варди. Он оставил Ихеаначо в запасе, а вместо него выпустил Мэддисона, что повлияло на схему теперь Варди играл в центре на острие (таким образом ему было проще открываться за спину Силве, а не Джеймсу), а Мэддисон и Перес в полуфлангах.
В первом тайме было трудно найти
«Лестер» умеет играть даже в таком режиме: терпит в низком блоке и выстреливает вертикальными атаками через забросы на Варди. Но для этого защитники должны находить прорехи в высоком прессинге — а прессинг «Челси» работал слаженно. Конечно, несколько раз контратаки прошли, но они не вызывали панику: защита контролировала движение Варди, подачи на него шли в лучшем случае в борьбу, а в худшем — заведомо неточные.
Травма Канте вынудила Тухеля выпустить Ковачича, который только восстановился после травмы. Ковачич принимает меньше рискованных решений у чужой штрафной, но лучше в контроле и продвижении. В целом, лондонцы в первом тайме наиграли минимум на гол. Оба гола Вернера были отменены по делу, но эпизод в неназначенным пенальти за фол Тилеманса всё же странный. Вернер успел выставить ногу — удар он бы не нанёс, но всё равно получил сзади по ноге, формально контролируя мяч. В таких случаях судьи уже давали пенальти, в частности, за фолы на Месси в Испании и Мане в Англии. Но Судья зафиксировал фол в атаке, а VAR поддержал.
Не забив несколько логичных голов, «Челси» в итоге забил нелогично: после подачи с углового на ближнюю штангу мяч подрезал Варди и этим сбил с толку и Сеюнджу, и Ндиди. Мяч пролетел мимо них на Рюдигера, который, кажется, не ожидал такого, но успел сделать главное: убрать руку. Мяч влетел ему в бедро и отлетел в ворота.
После гола «Челси» снизил давление, но не отдал мяч. Игра пошла совсем без моментов: мяч застрял в центре, за 20 минут между голами Рюдигера и Жоржиньо команды на двоих нанесли только один удар. Бил Вернер — возможно, лучший игрок матча по движению и точно самый нацеленный на ворота. Он же и заработал пенальти.
Второй гол «Челси» также получился отчасти случайным. Маунт здорово отдал пас в коридор между Кастанем и Фофана, но Вернер мог пробросить мяч только в сторону от ворот — что он и сделал. Он уходил на фланг и уже почти покинул штрафную, когда получил сзади по ногам от Фофана. Ненужный фол по неаккуратности, но фол был. Жоржиньо забил седьмой гол в чемпионате — вроде бы немного, но теперь он — лучший бомбардир команды в АПЛ.
Если бы «Челси» лучше выходил
Финального штурма не получилось, возможно,
Если сравнивать уровень контроля в матче Кубка и АПЛ, то, пожалуй, в чемпионате «Челси» больше позволял сопернику и больше заслуживал пропустить. Нелогично, в том матче при явном доминировании команды Тухеля всё решил один индивидуальный эпизод Тилеманса, а здесь «Лестер» в целом мощно провел последние минут 20 и доставил проблемы защите. Но всё же, в совокупности моментов первого и второго тайма, и в этом матче «Челси» выглядел лучше. Победа по делу.
Кирилл Хаит