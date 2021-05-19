«Барселона» вошла в число претендентов на Левандовски

По данным источника, сам нападающий давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Однако главной преградой трансферу может стать не лучшее финансовое положение сине-гранатовых.

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Ранее Цезари Кухарски, бывший агент Левандовски, заявил, что испанские клубы на сегодняшний день не могут позволить себе подписание 32-летнего бомбардира. СМИ соообщали об интересе к Роберту со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».