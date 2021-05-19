«Барселона» вошла в число претендентов на Левандовски
Каталонская «Барселона» включилась в борьбу за форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Каталонская «Барселона» включилась в борьбу за форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По данным источника, сам нападающий давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Однако главной преградой трансферу может стать не лучшее финансовое положение
Ранее Цезари Кухарски, бывший агент Левандовски, заявил, что испанские клубы на сегодняшний день не могут позволить себе подписание 32-летнего бомбардира. СМИ соообщали об интересе к Роберту со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».
В «Баварии» Левандовски выступает с 2014 года. Контракт форварда с мюнхенцами действует до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 в активе Роберта 40 голов и 7 результативных передач в 28 матчах Бундеслиги.