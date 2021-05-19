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11:15 (мск), источник: Sport24

«Барселона» вошла в число претендентов на Левандовски

Каталонская «Барселона» включилась в борьбу за форварда «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

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Источник: Reuters

По данным источника, сам нападающий давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Однако главной преградой трансферу может стать не лучшее финансовое положение сине-гранатовых.

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Ранее Цезари Кухарски, бывший агент Левандовски, заявил, что испанские клубы на сегодняшний день не могут позволить себе подписание 32-летнего бомбардира. СМИ соообщали об интересе к Роберту со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

В «Баварии» Левандовски выступает с 2014 года. Контракт форварда с мюнхенцами действует до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 в активе Роберта 40 голов и 7 результативных передач в 28 матчах Бундеслиги.

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