Африканец приехал в Беларусь играть в футбол, но исчез после тренировки: нашли его в Польше, попасть к нам помог дядя Владимира Юрченко

Беларусь в 2021 году вдруг стала популярным направлением для африканских клубов. Команды прилетают в нашу страну для проведения сборов и товарищеских матчей. «Трибуна» узнала минимум о шести клубах, которые засветились на беларусских полях в первую половину года — Séwé и Future Pro из Кот-д’Ивуара и New Era, Lionheart, Ablaze Football Academy и Japhethson Sports из Нигерии. Вот только возникают сомнения, что в Беларусь прилетали именно реальные профессиональные команды. Практически во всех социальных сетях клубов ничего не сообщается о визите в Европу, а в некоторых матчах на беларусской земле за гостей на поле выходили африканские студенты из наших университетов и местные вратари. Если говорить о прилетевших футболистах, то установить личности, как и проверить на причастность к профессиональному футболу, не предоставлялось возможным из-за неразглашаемых составов.

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Все эти обстоятельства вызывали большие сомнения: а эти гости точно из футбола? Тем более на слуху пример российского клуба «Практик», который подозревали не в продвижении африканских игроков, а в перевозке людей с Черного континента в Европу. Конечно же, подозревали в перевозке за вознаграждение от потенциальных мигрантов.

Тень подозрений успела упасть и на витебский «Велес-2020». Команда зимой привезла в Беларусь около десятка футболистов, с которыми намеревалась заявляться во вторую лигу. Главным тренером у витеблян был Вячеслав Акшаев, ранее работавший как раз в «Практике». Однако клуб так и не заявился в Д3, а также испытывал трудности с поиском поля для тренировок.

Показательна и другая история из белфутбола. Минувшей зимой в Минске застряли несколько африканцев. Они провели в аэропорту практически целую неделю и в разговоре с таможенниками упорно называли себя футболистами. Кто их и зачем привез в Беларусь, так и осталось загадкой (никто из агентов так и не сказал, что это его игроки). В итоге африканцев просто отправили на Родину.

Однако на этом история взаимоотношений белфутбола и таинственных футболистов из Африки не закончилась.

Что случилось

В понедельник беларусские силовики сообщили, что объявили в розыск 20-летнего футболиста клуба Lionheart Зади Чукву Еммануела. Парень не вернулся после тренировки 7 мая, что вынудило представителей команды обратиться в милицию. Предполагали, что он мог отправиться в Минск. Силовики искали спортсмена десять дней, после чего объявили того в розыск. Среди примет сообщали: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Африканец нашелся уже за границей — его задержали в польском городе Тересполь, что в 13 километрах от Бреста. Парень собирался прорываться дальше в Европу. Сейчас органы двух страны решают, что делать с Чукву: или депортировать сразу в Нигерию, или вернуть обратно на территорию РБ, где того будут судить по местным законам.

Что известно о Lionheart

Команда Lionheart, называющая родным городом Лагос, уже около месяца находится в Беларуси. Ее пребывание в стране оплачивают сами футболист. В какой нигерийской лиге выступает Lionheart и выступает ли вообще — загадка.

Сразу клуб квартировал на обязательном карантине в одной из частных усадеб под Брестом, затем переехал в Малориту, где футболисты живут в гостинице. С беларусской стороны африканцам занимается агент Василий Юзепчук — дядя Владимира Юрченко и папа хавбека «Руха» Романа Юзепчука. В свое время он помог приехать в Беларусь Кики Габи, а нынешней зимой посодействовал появлению в брестском «Динамо» Мухтара Сануси. Задачей Юзепчука в этом предприятии является отбор лучших футболистов и продажа их в европейские клубы.

О пребывании Lionheart на беларусской земле официальный аккаунт клуба в Twitter за все время сообщил всего лишь раз. Да и то даже не назвав страну пребывания, ограничивших геолокацией в Европе.

На фото изображены кадры спарринга в Ивацевичах, состоявшегося 11 мая на «Кленовка-Арене». Тогда нигерийцы уступили местной команде из Д3 со счетом 1:2.

Неделей ранее в брестском манеже африканцы померились силами с еще одним представителем второй лиги «Малоритой». И вновь сильнее оказались беларусы — 3:1.

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На видео заметно, что разминаются нигерийцы на достаточно хорошем уровне, а по свистку организованного собираются возле тренера, что указывает на некую обученность команды. Также отметим, что футболисты облачены в фирменную форму и манишки. У других африканских команд, прилетавших в Беларусь, иногда возникали проблемы с формой.

За время пребывания в Малорите клуб из Африки успел полюбиться председателю местного райисполкома Михаилу Баценко. Чиновник вознамерился сделать город беларусской столицей африканского футбола.

«Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они “Львиное сердце”. Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлись по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола», — заявил Баценко.