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12:30 (мск), источник: Прессбол

Агент Милевского: Человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пора заканчивать?

Александр Панков, агент нападающего «Миная» Артема Милевского, рассказал о дальнейшей карьере своего подопечного.

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Источник: Instagram

— У нас контракт до лета 2022 года, поэтому Артем еще игрок «Миная». Но у нас были автоматические договоренности с двух сторон, что в первой лиге мы играть не будем. Мы в любом случае разойдемся с «Минаем», но пока еще не время. Возвращение в УПЛ однозначно не было ошибкой, это большой плюс. Зимой, конечно же, хотелось результата, голов, ассистов и всей этой движухи. Но, к сожалению, не получилось.

Человеку 36 с половиной лет. Сколько еще команд мы должны пройти, чтобы он сказал, что пришло время заканчивать? Конечно, мы думаем и о переходе в другую плоскость: в медиапространство или другие направления. Нужно все взвесить и принять. Сейчас наверное тот период в карьере, что нужно определиться, куда дальше идти, есть ли мотивация играть в футбол, есть ли горящие глаза, как любит говорить Демьяненко. Или же мы дальше будем двигаться туда, где нас ждут с распростертыми объятиями, — сказал Панков, цитирует dynamo.kiev.ua.

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