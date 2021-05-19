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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана разгромно проиграл и потерял очки в четвертом матче подряд

«Каспий» одержал разгромную победу над «Шахтером» в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все голы были быстро забиты в первом тайме.

Счет был открыт уже на второй минуте. Отличился российский форвард Давид Караев. А на девятой минуте закрепил успех «Каспия» французско-тунисский полузащитник Уаджди Сали. На 30-й минуте Караев оформил дубль.

Набрав три очка, «Каспий» поднялся на седьмую строчку КПЛ. Для «Шахтера» же, идущего в аутсайдерах, это второе поражение подряд и потеря очков уже в четвертом матче кряду.

Напомним, что лидирует «Астана», которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу.

Прошлый сезон КПЛ «Шахтер» завершил на четвертом месте и завоевал путевку в еврокубки.

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