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17:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» проиграл аутсайдеру в матче с автоголом и не смог приблизиться к «Кайрату»

В Таразе состоялся матч 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, в котором одноименный клуб потерпел поражение от «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем хозяева забили первыми и очень быстро. Уже на второй минуте встречи отличился Педро Эуженио. Однако на 32-й минуте Артем Дмитриев сравнял. А на 47-й Берик Шаихов забил автогол, выведя «Жетысу» вперед.

Ситуацию исправил Бауржан Байтана — он сравнял на 70-й минуте. Но уже на 73-й гости вновь повели благодаря голу вышедшего на замену Айбара Жаксылыкова, который в итоге и стал победным.

Потерпев поражение, «Тараз» остался на шестом месте турнирной таблицы, тогда как набранные очки приблизили бы его к идущему четвертым «Кайрату». «Жетысу» же остался на последней строчке.

Напомним, что лидирует в КПЛ-2021 «Астана», которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу.

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