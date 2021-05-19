«Тараз» проиграл аутсайдеру в матче с автоголом и не смог приблизиться к «Кайрату»
В Таразе состоялся матч 12-го тура
В Таразе состоялся матч 12-го тура
Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем хозяева забили первыми и очень быстро. Уже на второй минуте встречи отличился Педро Эуженио. Однако на 32-й минуте Артем Дмитриев сравнял. А на 47-й Берик Шаихов забил автогол, выведя «Жетысу» вперед.
Ситуацию исправил Бауржан Байтана — он сравнял на 70-й минуте. Но уже на 73-й гости вновь повели благодаря голу вышедшего на замену Айбара Жаксылыкова, который в итоге и стал победным.
Потерпев поражение, «Тараз» остался на шестом месте турнирной таблицы, тогда как набранные очки приблизили бы его к идущему четвертым «Кайрату». «Жетысу» же остался на последней строчке.
Напомним, что лидирует в КПЛ-2021 «Астана», которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу.