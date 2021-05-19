«Тобол» в большинстве одержал победу в матче с удалением вратаря и сократил отставание от «Астаны»
«Тобол» одержал победу над «Кызыл-Жаром» в матче 12-го тура
«Тобол» одержал победу над «Кызыл-Жаром» в матче 12-го тура
Автором первого гола во встрече на 64-й минуте стал Неманья Николич. А до второго взятия ворот не пришлось ждать долго.
На 74-й минуте Жереми Манзорро не смог забить пенальти. После этого возникла небольшая стычка между главным судьей и возмущенными игроками петропавловского клуба. Очевидно, он посчитал, что кипер гостей слишком рано выскочил из ворот, а игроков это не устроило.
Как итог — удаление вратаря Мирослава Лобанцева. Место в воротах «Кызыл-Жара» занял Алмат Бекбаев, а «Тобол» получил еще один шанс реализовать 11-метровый, который на этот раз точно пробил Серикжан Мужиков, сделавший 2:0.
Одержав победу, «Тобол», идущий на втором месте КПЛ, сократил отставание от лидирующей «Астаны» до семи очков. На третьем месте располагается «Акжайык», у которого на четыре балла меньше, чем у костанайцев.