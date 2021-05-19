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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сами Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Германии Сами Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент 34-летний хавбек является игроком берлинской «Герты».

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Источник: РИА "Новости"

«Настало время прощаться. Такие решения никогда не принимаются легко. Это меняет жизнь. В субботу я проведу последний матч в карьере. Для меня было честью играть за крупнейшие клубы, выигрывать трофеи и приобщиться к историческому моменту, когда сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года.

Спасибо всем болельщикам, товарищам по командам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу. Ещё увидимся! С уважение, Сами», — написал Хедира на своей странице в «Инстаграме».

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