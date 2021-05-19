Футболистки «Минска» победили «Неман» в женском чемпионате Беларуси
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» завершили первый круг женского чемпионата Беларуси крупной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» завершили первый круг женского чемпионата Беларуси крупной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке 9-го тура
После этой виктории минчанки догнали лидера турнира столичное «Динамо-БГУФК», которое свой матч 9-го тура проведет завтра в гостях у аутсайдера брестского «Динамо».
Во втором сегодняшнем матче могилевский «Днепр» обыграл на выезде футболисток «Витебска» с результатом 3:1.
Завтра состоятся еще две встречи: Гомельская область — Беларусь (U-19), «Зорка-БДУ» (Минск) — «Бобруйчанка».
Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 24 очка (8 матчей), «Минск» — 24 (9), «Неман» — 19 (9), «Днепр» — 18 (9), «Зорка-БДУ» — 13 (8), «Бобруйчанка» — 10 (8), «Витебск» — 7 (9), Беларусь (U-19) — 5 (8), Гомельская область — 3 (8), «Динамо» (Брест) — 0 (8).