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20:43 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» победили «Неман» в женском чемпионате Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» завершили первый круг женского чемпионата Беларуси крупной победой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcminsk.by

Сегодня в домашнем поединке 9-го тура вице-чемпионки страны разгромили гродненский «Неман» с «сухим» счетом 6:0. Хет-трик в этой встрече оформила Мелана Суровцева. Теперь она и ее одноклубница Анастасия Побегайло возглавляют бомбардирскую гонку, забив по 15 мячей.

После этой виктории минчанки догнали лидера турнира столичное «Динамо-БГУФК», которое свой матч 9-го тура проведет завтра в гостях у аутсайдера брестского «Динамо».

Во втором сегодняшнем матче могилевский «Днепр» обыграл на выезде футболисток «Витебска» с результатом 3:1.

Завтра состоятся еще две встречи: Гомельская область — Беларусь (U-19), «Зорка-БДУ» (Минск) — «Бобруйчанка».

Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 24 очка (8 матчей), «Минск» — 24 (9), «Неман» — 19 (9), «Днепр» — 18 (9), «Зорка-БДУ» — 13 (8), «Бобруйчанка» — 10 (8), «Витебск» — 7 (9), Беларусь (U-19) — 5 (8), Гомельская область — 3 (8), «Динамо» (Брест) — 0 (8).

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