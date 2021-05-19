Футболистки «Минска» победили «Неман» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в домашнем поединке 9-го тура вице-чемпионки страны разгромили гродненский «Неман» с «сухим» счетом 6:0. Хет-трик в этой встрече оформила Мелана Суровцева. Теперь она и ее одноклубница Анастасия Побегайло возглавляют бомбардирскую гонку, забив по 15 мячей.