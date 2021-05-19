«Витебск» обыграл «Ислочь» в стартовом матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Два матча 10-го тура чемпионата пройдут 21 мая. В Солигорске состоится центральный поединок: лидер турнира местный «Шахтер» примет одного из своих главных конкурентов минское «Динамо». В минувший уик-энд оба соперника добились побед: «Шахтер» выиграл в Гродно у «Немана» (2:1), а столичные динамовцы на своей арене были сильнее «Сморгони». Также в пятницу «Славия» в Мозыре встретится с «Гомелем». Остальные встречи этого тура состоятся 22 мая: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Динамо» (Брест), «Рух» — «Неман», «Энергетик-БГУ» — «Слуцк».