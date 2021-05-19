Крицюк пропустил четыре гола в матче чемпионата Португалии с «Порту»
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Футболисты «Белененсеша» на выезде проиграли «Порту» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Футболисты «Белененсеша» на выезде проиграли «Порту» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голами отметились Мехди Тареми (14-я минута), Марко Груич (28), Тони Мартинес (50) и Диогу Лейте (81). Ворота «Белененсеша» защищал российский вратарь Станислав Крицюк.
«Порту» с 80 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Белененсеш» (40) пока идет на 10-й строчке, так как не были сыграны все матчи тура.