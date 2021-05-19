БАТЭ выиграл у «Спутника» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась неожиданно — на 7-й минуте Игорь Ясинский вывел аутсайдера национального первенства вперед. Пропустив мяч, хозяева усилили натиск и еще до перерыва дважды поразили ворота соперников. На 31-й минуте узбекский полузащитник БАТЭ Шахбоз Умаров с пенальти сравнял результат, а через 6 минут хорватский защитник Яков Филипович забил победный гол — 2:1. Для борисовчан эта игра стала проверкой сил перед воскресным финальным поединком Кубка Беларуси с «Ислочью», которая сегодня в Молодечно уступила «Витебску» со счетом 0:1. Решающий поединок кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.