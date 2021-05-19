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19 мая, источник: БЕЛТА

БАТЭ выиграл у «Спутника» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над речицким «Спутником» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча на поле «Борисов-Арены» началась неожиданно — на 7-й минуте Игорь Ясинский вывел аутсайдера национального первенства вперед. Пропустив мяч, хозяева усилили натиск и еще до перерыва дважды поразили ворота соперников. На 31-й минуте узбекский полузащитник БАТЭ Шахбоз Умаров с пенальти сравнял результат, а через 6 минут хорватский защитник Яков Филипович забил победный гол — 2:1. Для борисовчан эта игра стала проверкой сил перед воскресным финальным поединком Кубка Беларуси с «Ислочью», которая сегодня в Молодечно уступила «Витебску» со счетом 0:1. Решающий поединок кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.

Два матча 10-го тура чемпионата страны пройдут 21 мая. В Солигорске состоится центральный поединок — лидер турнира местный «Шахтер» примет одного из своих главных конкурентов минское «Динамо». В минувший уик-энд оба соперника добились побед: «Шахтер» выиграл в Гродно у «Немана» (2:1), а столичные динамовцы на своей арене были сильнее «Сморгони». Также в пятницу «Славия» в Мозыре встретится с «Гомелем». Остальные встречи этого тура состоятся 22 мая: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ», «Минск» — «Динамо» (Брест), «Рух» — «Неман», «Энергетик-БГУ» — «Слуцк».

Положение команд: «Шахтер» — 27 очков, БАТЭ — 23, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Витебск» — 15, «Ислочь» — 13, «Торпедо-БелАЗ» — 12, «Минск» — 10, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Энергетик-БГУ» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

БАТЭ
2:1
Первый тайм: 0:0
Спутник Р
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