БАТЭ выиграл у «Спутника» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над речицким «Спутником» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над речицким «Спутником» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на поле «Борисов-Арены» началась неожиданно — на 7-й минуте Игорь Ясинский вывел аутсайдера национального первенства вперед. Пропустив мяч, хозяева усилили натиск и еще до перерыва дважды поразили ворота соперников. На 31-й минуте узбекский полузащитник БАТЭ Шахбоз Умаров с пенальти сравнял результат, а через 6 минут хорватский защитник Яков Филипович забил победный гол — 2:1. Для борисовчан эта игра стала проверкой сил перед воскресным финальным поединком Кубка Беларуси с «Ислочью», которая сегодня в Молодечно уступила «Витебску» со счетом 0:1. Решающий поединок кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.
Два матча 10-го тура чемпионата страны пройдут 21 мая. В Солигорске состоится центральный поединок — лидер турнира местный «Шахтер» примет одного из своих главных конкурентов минское «Динамо». В минувший
Положение команд: «Шахтер» — 27 очков, БАТЭ — 23, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Витебск» — 15, «Ислочь» — 13, «Торпедо-БелАЗ» — 12, «Минск» — 10, «Славия» — 8, «Слуцк» — 7, «Неман» — 6, «Энергетик-БГУ» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.