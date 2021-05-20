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00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» выиграл у «Аталанты» (2:1).

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На 31-й минуте Деян Кулушевски вывел «Юве» вперед. Руслан Малиновский на 41-й минуте сравнял счет. «Старая синьора» забила еще раз на 73-й минуте — отличился Федерико Кьеза. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте. Он заменил Робина Гозенса.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз в своей истории. Клуб лидирует по этому показателю. На втором месте «Рома» (девять побед). Третье место делят «Интер» и «Лацио», завоевывавшие Кубок страны по семь раз.

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