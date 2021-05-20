Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Бернли
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
19.05
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.05
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
00:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции, обыграв «Монако» с Головиным

В финальном матче Кубка Франции «Монако» встречался с «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.

Наверх
Источник: AP 2021

На 19-й минуте встречи защитник «Монако» Аксель Дисаси потерял мяч на ровном месте, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе его тут же перехватил и покатил форварду парижан Мауро Икарди на пустые ворота, после чего счёт был открыт. На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону «Монако»: полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал тонкий пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря «Монако» Радослава Маецки ударом в дальний угол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на эту встречу в стартовом составе команды и провёл на поле все 90 минут.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка Франции. Этот трофей стал 14-м для парижской команды (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021).

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Российский пловец завоевал третье золото на чемпионате Европы
«Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком в финале Кубка Италии
«Ливерпуль» вытеснил «Лестер» из зоны Лиги чемпионов в АПЛ
«Зенит» во втором овертайме вырвал победу у ЦСКА
Умер заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов
Макгрегор вылетел из рейтинга UFC вне зависимости от категории
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь