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00:40 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вытеснил «Лестер» из топ-4

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Бернли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 19 мая, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

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По голу в составе победителей забили Роберто Фирмино, Натаниел Филлипс и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Победа вывела «Ливерпуль» (66 очков) на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, дающее право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Лестер», у которого столько же очков, но хуже дополнительные показатели (разница мячей — у «Ливерпуля» 66:42, у «Лестера 66:46»), опустился на 5-ю строчку. В заключительном туре «Лестер» дома примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» дома сыграет против «Кристал Пэлас».

Еще в одном матче «Вест Хэм» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Вест Бромвич», за счет чего опередил в таблице «Тоттенхэм» и поднялся в зону Лиги Европы.

Бернли
0:3
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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