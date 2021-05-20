«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вытеснил «Лестер» из топ-4

Победа вывела «Ливерпуль» (66 очков) на 4-е место в турнирной таблице АПЛ, дающее право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Лестер», у которого столько же очков, но хуже дополнительные показатели (разница мячей — у «Ливерпуля» 66:42, у «Лестера 66:46»), опустился на 5-ю строчку. В заключительном туре «Лестер» дома примет «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» дома сыграет против «Кристал Пэлас».