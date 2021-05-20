«Ривер Плейт» выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах
ТАСС, 20 мая. Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» на своем поле обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес.
ТАСС, 20 мая. Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» на своем поле обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес.
В составе победителей голы забили Фабрицио Ангилери (3-я минута) и Джулиан Альварез (6). У проигравших отличился Кельвин Осорио (73).
18 мая
«Ривер Плейт» набрал девять очков и после пяти матчей занимает первое место в группе D. «Санта Фе» идет четвертым с двумя очками. Следующий матч аргентинская команда проведет 26 мая против бразильского «Флуминенсе», «Санта-Фе» в тот же день сыграет с колумбийским клубом «Хуниор».