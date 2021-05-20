«Ривер Плейт» выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

В составе победителей голы забили Фабрицио Ангилери (3-я минута) и Джулиан Альварез (6). У проигравших отличился Кельвин Осорио (73).

18 мая пресс-служба «Ривер Плейта» сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. Из-за этого заявка аргентинской команды на игру против «Санта-Фе» состояла из 11 игроков стартового состава без запасных, а место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, на счету которого пять сейвов.