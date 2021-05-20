Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
19.05
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.05
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Бернли
Ливерпуль
03
Все события
Фоторепортажи
30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
09:40 (мск), источник: ТАСС

«Ривер Плейт» выиграл матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

ТАСС, 20 мая. Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» на своем поле обыграл колумбийский «Санта-Фе» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Кубка Либертадорес.

Наверх
Источник: AP 2021

В составе победителей голы забили Фабрицио Ангилери (3-я минута) и Джулиан Альварез (6). У проигравших отличился Кельвин Осорио (73).

18 мая пресс-служба «Ривер Плейта» сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. Из-за этого заявка аргентинской команды на игру против «Санта-Фе» состояла из 11 игроков стартового состава без запасных, а место в воротах занял полузащитник Энцо Перес, на счету которого пять сейвов.

«Ривер Плейт» набрал девять очков и после пяти матчей занимает первое место в группе D. «Санта Фе» идет четвертым с двумя очками. Следующий матч аргентинская команда проведет 26 мая против бразильского «Флуминенсе», «Санта-Фе» в тот же день сыграет с колумбийским клубом «Хуниор».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею в Риге
«Ювентус» обыграл «Аталанту» с Миранчуком в финале Кубка Италии
Катастрофа Овечкина. Забил 800-й гол, но все испортил Самсонов
Свечникова провоцировали на драку, а он отдал голевой пас
Олимпийский чемпион по хоккею стал игроком московского «Динамо»
Овечкин сломал клюшку и обматерил Самсонова (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь