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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон заявил, что может вернуться в сборную Италии

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что может вернуться в сборную Италии.

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Источник: AP 2021

«Я все еще чувствую себя сильным игроком. Если я найду мотивацию для нового испытания, то буду продолжать. Я чувствую, что все еще являюсь хорошим вратарем. Я хочу испытать себя. Было бы интересно поиграть до декабря 2022 года, когда будет чемпионат мира в Катаре. Я думаю, что достаточно силен, чтобы внести свой вклад в работу сборной. Впрочем, если меня не вызовут, то я нормально восприму это», — приводит Football Italia слова Буффона.

Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В последний раз 43-летний итальянец в последний раз выступал за национальную команду 23 марта 2018 года. Тогда он провел 90 минут в товарищеском матче с Аргентиной (0:2). Всего на счету Буффона 176 матчей за сборную Италии.

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