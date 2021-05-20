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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Атырау» оштрафованы на 1,7 миллиона тенге, а «Окжетпесу» грозит перевод во вторую лигу

Футбольные клубы «Астана» и «Атырау» оштрафованы за выход болельщиков на поле по итогам матчей 11-го тура КПЛ, а кокшетауский «Окжетпес» может быть переведен во вторую лигу. Такие решения были приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, информирует официальный сайт КФФ.

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Источник: Reuters

«Астана» — «Жетысу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК «Астана» уплатить штраф до 19 июня 2021 года включительно.
За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в массовом выходе на поле болельщиков после окончания игры, несоблюдение Протокола проведения матча в период коронавирусной инфекции в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 875 100 (восемьсот семьдесят пять тысяч сто) тенге. ФК «Астана» уплатить штраф до 19 июня 2021 года включительно.

«Ордабасы» — «Тобол»

За лишение соперника явной возможности забить гол в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Ордабасы» Клещенко А. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 16 мая 2021 года.

«Атырау» — «Тараз»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле во время игры мальчика, который пробежал все поле, необеспечение надлежащей организации безопасности на матче в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 875 100 (восемьсот семьдесят пять тысяч сто) тенге. ФК «Атырау» уплатить штраф до 19 июня 2021 года включительно.

Неисполнение решений Апелляционного комитета

За неисполнение решений Апелляционного комитета в отношении футболистов-профессионалов Кусяпова Т. Р ., Стояновича М. (Stojanovich Milan), Зорича Д. (Zoric Darko), Дмитриева А ., Сапарова А, Бондаренко Т. наложить на ФК «Окжетпес» штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. ФК «Окжетпес» уплатить штраф до 19 июня 2021 года включительно.

Уведомить ФК «Окжетпес» о необходимости исполнить решение Апелляционного комитета до 30 июня 2021 года включительно, в случае неисполнения данного решения до указанного срока к ФК «Окжетпес» будут применены санкции в виде снятия очков или перевода клуба в низший дивизион.

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