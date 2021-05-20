Бывший футболист «Ливерпуля» Джеррард введен в Зал славы Английской премьер-лиги

Англичанин стал седьмым членом Зала славы. Ранее в него были введены англичане Алан Ширер и Фрэнк Лэмпард, французы Тьерри Анри и Эрик Кантона, ирландец Рой Кин и нидерландец Деннис Бергкамп.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Футболист провел за клуб 504 матча, в которых забил 120 голов. Джеррард становился обладателем Кубка Англии (2001, 2006) и Кубка английской лиги (2001, 2003, 2012). В 2001 году англичанин вместе с «Ливерпулем» выиграл Кубок УЕФА, в 2005-м — Лигу чемпионов.