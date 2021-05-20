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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро также попросила судью по делу запретить обвиняемым покидать Аргентину.

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В отчёте прокуратуры сделаны пометки, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были неадекватными, несовершенными и безрассудными и оставили состояние здоровья пациента на волю судьбы.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения.

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