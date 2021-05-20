Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения

В отчёте прокуратуры сделаны пометки, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были неадекватными, несовершенными и безрассудными и оставили состояние здоровья пациента на волю судьбы.



Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, его сохранили для изучения.