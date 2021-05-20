Умер судивший финал чемпионата мира 1994 года по футболу венгр Шандор Пуль

Финал чемпионата мира 1994 года прошел на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине, штат Калифорния. Победу одержала сборная Бразилии в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время — 0:0).
«Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье, венгерскому специалисту, проводившему финал чемпионата мира 1994 года и финал Лиги чемпионов 1997 года, было 65 лет», — говорится в заявлении.
Пуль три раза подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Последние годы Пуль являлся заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.