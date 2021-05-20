Умер судивший финал чемпионата мира 1994 года по футболу венгр Шандор Пуль

ТАСС, 20 мая. Венгерский арбитр Шандор Пуль, работавший на финальном матче чемпионата мира 1994 года по футболу между сборными Бразилии и Италии, скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.