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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» начал искать нового тренера. Известны условия к кандидатам

Руководство «Кайсара» приступило к поиску нового главного тренера. При этом один из специалистов уже отказал кызылординской команде. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Боссы клуба вышли на россиянина Дмитрия Кириченко, который успел отказаться от предложения, несмотря на то, что продолжительное время находится без работы.

Все дело в самом предложении. Условия такие: зарплата в районе 8−9 тысяч долларов в месяц. И без помощников. Отмечается, что на этих условиях уважающий себя специалист вряд ли согласится работать.

«Кайсар» после 12 туров располагается на предпоследнем, 13-м месте в таблице, набрав семь очков. Следующую игру кызылординцы проведут на выезде с «Жетысу» 23 мая.

Напомним, что нынешний наставник «волков» Султан Абильдаев в зимнее межсезонье на посту главного тренера сменил болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с осени 2016 года.

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