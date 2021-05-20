«Кайсар» начал искать нового тренера. Известны условия к кандидатам

Боссы клуба вышли на россиянина Дмитрия Кириченко, который успел отказаться от предложения, несмотря на то, что продолжительное время находится без работы.

Все дело в самом предложении. Условия такие: зарплата в районе 8−9 тысяч долларов в месяц. И без помощников. Отмечается, что на этих условиях уважающий себя специалист вряд ли согласится работать.

«Кайсар» после 12 туров располагается на предпоследнем, 13-м месте в таблице, набрав семь очков. Следующую игру кызылординцы проведут на выезде с «Жетысу» 23 мая.