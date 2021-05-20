Бекхэм включен в Зал славы АПЛ
Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм включен в Зал славы Английской
Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм включен в Зал славы Английской
Дэвид Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За манкунианцев полузащитник провел 388 матчей, забил 85 голов и отдал 101 результативную передачу. В АПЛ он появился на поле 264 раза, забил 62 гола и сделал 70 голевых передач.
Ранее в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.