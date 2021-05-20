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16:19 (мск), источник: Sport24

Бекхэм включен в Зал славы АПЛ

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм включен в Зал славы Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на странице АПЛ в инстаграме.

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Дэвид Бекхэм является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За манкунианцев полузащитник провел 388 матчей, забил 85 голов и отдал 101 результативную передачу. В АПЛ он появился на поле 264 раза, забил 62 гола и сделал 70 голевых передач.

Ранее в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.

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