Форвард «Вулверхэмптона» Хименес будет выступать в защитном шлеме до конца карьеры

Футболист получил травму в ноябре 2020 года в матче против «Арсенала», столкнувшись с защитником «канониров» Давидом Луисом. После столкновения у него была обнаружена трещина в черепе. Ожидается, что он вернется к тренировкам в июле перед началом сезона.