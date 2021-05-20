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18:06 (мск), источник: Смотрим

«ПСЖ» и «Челси» поспорят за игрока «Барселоны» Пьянича

Миралем Пьянич в ближайшее трансферное окно на правах аренды может перейти в «Челси» или «Пари Сен-Жермен».

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Источник: AP 2021

Как сообщает Le10Sport, с большой долей вероятности Пьянич ближайшим летом на правах аренды переедет или в Лондон, или в Париж — в клубы, которые гарантируют футболисту игровую практику.

Пьянич перешел в «Барселону» из «Ювентуса» осенью 2020 года. Каталонцы заплатили «Старой синьоре» за переход боснийца порядка 60 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» Миралем принял участие в 29 играх во всех турнирах.

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