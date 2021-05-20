Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 9-ю победу в женском чемпионате Беларуси

Действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» сегодня одержали свою девятую викторию подряд, разгромив в гостях аутсайдера турнира брестское «Динамо» со счетом 16:0. В девяти проведенных встречах подопечные Юрия Малеева забили 72 мяча и не пропустили ни одного. Брестчанки проиграли все игры с общим счетом 1:81.

Вице-чемпионки страны спортсменки «Минска» в девятом туре уверенно переиграли на своем поле обладателя бронзовых наград прошлого чемпионата гродненский «Неман» — 6:0. В составе минчанок выступают лучшие бомбардиры нынешнего первенства Анастасия Побегайло и Мелана Суровцева, забившие по 15 мячей.

Могилевский «Днепр» обыграл на выезде футболисток «Витебска» с результатом 3:1. Юниорская сборная Беларуси (U-19) на выезде победила команду Гомельской области со счетом 4:0, а в Минске столичная «Зорка-БДУ» была сильнее гостей из «Бобруйчанки» — 3:1.

Турнирное положение после девяти туров: «Динамо-БГУФК» — 27 очков, «Минск» — 24, «Неман» — 19, «Днепр» — 18, «Зорка-БДУ» — 16, «Бобруйчанка» — 10, Беларусь (U-19) — 8, «Витебск» — 7, Гомельская область — 3, «Динамо» (Брест) — 0.