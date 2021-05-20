В «Таразе» решили судьбу главного тренера после четырех поражений подряд

Наставнику выдан карт-бланш, несмотря на то, что СМИ писали о возможных оргвыводах по отношению к тренерскому штабу ​после поражения от аутсайдера КПЛ «Жетысу» (2:3), которое стало для южан четвертым подряд. К тому же очковый багаж позволяет команде оставаться в верхней части таблицы.