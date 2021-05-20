В «Таразе» решили судьбу главного тренера после четырех поражений подряд
Главному тренеру «Тараза» Вардану Минасяну в ближайшее время отставка не грозит, так как он получил поддержку от руководства клуба. Об этом сообщает
Главному тренеру «Тараза» Вардану Минасяну в ближайшее время отставка не грозит, так как он получил поддержку от руководства клуба. Об этом сообщает
Наставнику выдан
Также отмечается, что главная причина неудач «Тараза» — отсутствие нападающих.
Фактически в команде один форвард — 19-летний Абылайхан Жумабек. На острие приходится играть полузащитникам Ненаду Адамовичу и Педро Эуженио. В летнее трансферное окно «Тараз» подпишет форвардов.
Напомним, что «Тараз» после 12 туров идет на шестом месте, набрав 17 очков. Cледущую игру подопечные Вардана Минасяна проведут на выезде с «Ордабасы» 24 мая.