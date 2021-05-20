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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

В «Таразе» решили судьбу главного тренера после четырех поражений подряд

Главному тренеру «Тараза» Вардану Минасяну в ближайшее время отставка не грозит, так как он получил поддержку от руководства клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Наставнику выдан карт-бланш, несмотря на то, что СМИ писали о возможных оргвыводах по отношению к тренерскому штабу ​после поражения от аутсайдера КПЛ «Жетысу» (2:3), которое стало для южан четвертым подряд. К тому же очковый багаж позволяет команде оставаться в верхней части таблицы.

​Также отмечается, что главная причина неудач «Тараза» — отсутствие нападающих.

Фактически в команде один форвард — 19-летний Абылайхан Жумабек. На острие приходится играть полузащитникам Ненаду Адамовичу и Педро Эуженио. В летнее трансферное окно «Тараз» подпишет форвардов.

Напомним, что «Тараз» после 12 туров идет на шестом месте, набрав 17 очков. Cледущую игру подопечные Вардана Минасяна проведут на выезде с «Ордабасы» 24 мая.

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