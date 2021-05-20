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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в «Кайрат»

Казахстанский футболист Денис Митрофанов перешел в алматинский «Кайрат». Он будет играть за дубль команды («Кайрат-Жастар») в первой лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФК «Алтай».

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19-летний нападающий выступал за «Алтай» с 2020 года. В чемпионате и Кубке Казахстана сыграл 11 матчей, забил два мяча.

Ранее Митрофанов находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что игрок подписал контракт с командой из Кракова. Ему оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил».

Также футболист вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

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