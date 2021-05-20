Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в «Кайрат»

19-летний нападающий выступал за «Алтай» с 2020 года. В чемпионате и Кубке Казахстана сыграл 11 матчей, забил два мяча.

Ранее Митрофанов находился в расположении польской «Вислы», являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что игрок подписал контракт с командой из Кракова. Ему оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он «завалил».