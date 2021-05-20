Хачериди намерен отсудить у брестского «Динамо» миллион долларов

«Динамо» не выплатило украинцу компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере одного миллиона долларов — именно эту сумму Хачериди и хочет отсудить у клуба.

Контракт сторон был рассчитан до конца 2021 года, но минувшей зимой клуб расторг соглашение с Евгением по причине смены руководства и сокращения бюджета.