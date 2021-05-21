Луческу заявил, что «Шахтер» имел возможность подписать Неймара
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что клуб в свое время упустил возможность подписать Неймара.
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что клуб в свое время упустил возможность подписать Неймара.
— Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но за него требовалось заплатить 15 миллионов евро. Президент клуба сказал, что не хочет платить столько за одного игрока, — цитирует слова Луческу журналист Эмануэль Рошу в Twitter.
Неймар перебрался в Европу в 2013 году, его трансфер в «Барселону» оценивается в 88,2 млн евро.
Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Под его руководством донецкий клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины.