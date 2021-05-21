Евгений Хачериди может подать в суд на брестское «Динамо». Речь идет о сумме в один миллион долларов

Соглашение с «Динамо» у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и «Динамо» официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.