Месси не сыграет в последнем туре чемпионата Испании
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», сообщается на странице «сине-гранатовых» в Twitter.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», сообщается на странице «сине-гранатовых» в Twitter.
Также Месси в пятницу с разрешения тренера не принимал участие в тренировке команды. «Барселона» сыграет с «Эйбаром» на выезде в субботу.
Ранее каталонский клуб потерял шансы на завоевание чемпионского титула чемпионов в этом сезоне, «Барселона» с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.
Месси в сезоне-2020/21 забил 38 мячей в 47 матчах во всех турнирах.