Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Кадис
Футбол. Зарубежный
22.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22.05
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22.05
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
22.05
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22.05
Вольфсбург
Майнц
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
1Лучшие кадры чемпионата мира по хоккею
12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси не сыграет в последнем туре чемпионата Испании

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», сообщается на странице «сине-гранатовых» в Twitter.

Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Испания 2020/2021
Тур 38, 22.05.2021, 19:00

Эйбар-Барселона-

Также Месси в пятницу с разрешения тренера не принимал участие в тренировке команды. «Барселона» сыграет с «Эйбаром» на выезде в субботу.

Ранее каталонский клуб потерял шансы на завоевание чемпионского титула чемпионов в этом сезоне, «Барселона» с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.

Месси в сезоне-2020/21 забил 38 мячей в 47 матчах во всех турнирах.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
На ЧМ едут слабые составы. Против кого мы вообще будем играть?
Бобровский вернулся из запаса по ходу матча и вытащил команду
В РПЛ новый клуб. Где «Нижний» возьмет деньги на Кержакова?
«Не хотим трусливый хоккей». Что ждут от игры с русскими в Чехии
Бикини, мужчины и съемки: как отдыхали российские фигуристки
Сборная России дозаявила пятерых игроков перед матчем с чехами
Хоккеист «Торонто» потерял сознание после удара коленом в голову
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь