Месси не сыграет в последнем туре чемпионата Испании

Футбол Испания 2020/2021 Тур 38, 22.05.2021, 19:00 Эйбар - Барселона -

Также Месси в пятницу с разрешения тренера не принимал участие в тренировке команды. «Барселона» сыграет с «Эйбаром» на выезде в субботу.

Ранее каталонский клуб потерял шансы на завоевание чемпионского титула чемпионов в этом сезоне, «Барселона» с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Атлетико» на пять баллов.