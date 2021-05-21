Бэйл может завершить карьеру в «Реале»
Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, выступающий за лондонский клуб на правах аренды и принадлежащий «Реалу», может завершить карьеру. Об этом сообщает AS.
Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, выступающий за лондонский клуб на правах аренды и принадлежащий «Реалу», может завершить карьеру. Об этом сообщает AS.
Согласно информации источника, 31-летний валлиец хочет вернуться после аренды в «Реал» и отыграть последний год по контракту в Мадриде. После этого Бэйл может завершить карьеру.
В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 19 матчах АПЛ, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. В «Реале» валлиец играет с сентября 2013 года.