Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Кадис
Футбол. Зарубежный
22.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22.05
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22.05
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
22.05
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22.05
Вольфсбург
Майнц
Все события
Фоторепортажи
8Сборная России проводит свой первый матч на ЧМ против Чехии
15Европейские чемпионы сезона-2020/21
16:13 (мск), источник: Sport24

Бэйл может завершить карьеру в «Реале»

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, выступающий за лондонский клуб на правах аренды и принадлежащий «Реалу», может завершить карьеру. Об этом сообщает AS.

Наверх
Источник: Reuters

Согласно информации источника, 31-летний валлиец хочет вернуться после аренды в «Реал» и отыграть последний год по контракту в Мадриде. После этого Бэйл может завершить карьеру.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 19 матчах АПЛ, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. В «Реале» валлиец играет с сентября 2013 года.

 Красавицу из ММА попросили назвать любимую позу в сексе. Она ответила откровенной фотографией с мужем
«Я запомнила Марину лежащей в гробу». Жена Семака — о погибшей супруге Малафеева и отчаянии на похоронах
Не спешите «хоронить» Россию и просто верьте в парней на ЧМ
СМИ: Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
В Латвии сборную России заподозрили в побеге из «пузыря» ЧМ
Бикини, мужчины и съемки: как отдыхали российские фигуристки
Жемалетдинов подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Бой между Емельяненко и Силвой не состоится
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь