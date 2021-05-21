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16:24 (мск), источник: Sport24

Раньери объявил об уходе с поста главного тренера «Сампдории» по окончании сезона

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

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Таким образом, матч против «Пармы» в субботу станет последним для 69-летнего летнего на посту главного тренера «Сампдории».

«Я уже сказал команде, что не останусь еще на год. Нет подходящих условий, чтобы остаться. Хочу поблагодарить болельщиков. Надеюсь, я понравился им как тренер.

Я хочу поблагодарить всех. Игроки были великолепны. Особенно в такой момент, как локдаун, в конце которого мы сохранили место в Серии A.

В этом году мы сражались, мы провели много хороших матчей, несколько плохих, но это футбол. Я хочу от всего сердца поблагодарить своих игроков, — цитирует Раньери Football Italia.

Раньери возглавил «Сампдорию» в январе 2019 года. По итогам сезона-2020/21 генуэзская команда займет 9-е место в таблице Серии A.

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