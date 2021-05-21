Раньери объявил об уходе с поста главного тренера «Сампдории» по окончании сезона

Таким образом, матч против «Пармы» в субботу станет последним для 69-летнего летнего на посту главного тренера «Сампдории».

«Я уже сказал команде, что не останусь еще на год. Нет подходящих условий, чтобы остаться. Хочу поблагодарить болельщиков. Надеюсь, я понравился им как тренер.

Я хочу поблагодарить всех. Игроки были великолепны. Особенно в такой момент, как локдаун, в конце которого мы сохранили место в Серии A.

В этом году мы сражались, мы провели много хороших матчей, несколько плохих, но это футбол. Я хочу от всего сердца поблагодарить своих игроков, — цитирует Раньери Football Italia.