Раньери объявил об уходе с поста главного тренера «Сампдории» по окончании сезона
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Таким образом, матч против «Пармы» в субботу станет последним для 69-летнего летнего на посту главного тренера «Сампдории».
«Я уже сказал команде, что не останусь еще на год. Нет подходящих условий, чтобы остаться. Хочу поблагодарить болельщиков. Надеюсь, я понравился им как тренер.
Я хочу поблагодарить всех. Игроки были великолепны. Особенно в такой момент, как локдаун, в конце которого мы сохранили место в Серии A.
В этом году мы сражались, мы провели много хороших матчей, несколько плохих, но это футбол. Я хочу от всего сердца поблагодарить своих игроков, — цитирует Раньери Football Italia.
Раньери возглавил «Сампдорию» в январе 2019 года. По итогам сезона-2020/21 генуэзская команда займет 9-е место в таблице Серии A.