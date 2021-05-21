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17:30 (мск), источник: Sport24

Селюк подтвердил уход Яя Туре из тренерского штаба донецкого «Олимпика»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего футболиста, а ныне тренера Яя Туре, сообщил, что его клиент действительно покинул тренерский штаб донецкого Олимпика. 37-летний ивуариец работал на Украине с февраля этого года.

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«С чем связан уход Яя? Да ни с чем. Есть клубы, которые хотят пригласить его на работу, в том числе из РПЛ. Яя сейчас учится, получает лицензию, работать главным тренером он пока не может. Я думаю, что через год-два он будет работать где-нибудь в Испании, Англии или Франции.

Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров. Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее. Мы не будем проигрывать «Локомотиву» из Тбилиси и «Лудогорцу». А у нас каких-то дебилов набирают. Результат мы видим — российский футбол в жопе на европейской арене, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

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