Селюк подтвердил уход Яя Туре из тренерского штаба донецкого «Олимпика»

«С чем связан уход Яя? Да ни с чем. Есть клубы, которые хотят пригласить его на работу, в том числе из РПЛ. Яя сейчас учится, получает лицензию, работать главным тренером он пока не может. Я думаю, что через год-два он будет работать где-нибудь в Испании, Англии или Франции.

Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров. Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее. Мы не будем проигрывать «Локомотиву» из Тбилиси и «Лудогорцу». А у нас каких-то дебилов набирают. Результат мы видим — российский футбол в жопе на европейской арене, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.