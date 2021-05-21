Тренер «Барселоны» пожаловался на недоверие руководства

Накануне матча чемпионата Испании с «Эйбаром» тренер каталонцев признался, что у него не было разговоров с представителями руководства о его будущем в клубе. «Я понимаю, что команде нужны перемены, чтобы добиться побед. Если боссы считают, что “Барсе” нужен новый тренер, — это нормально. Но об этом нужно сказать», — заявил Куман.

17 мая сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено попрощаться с Куманом, несмотря на то, что контракт со специалистом истекает только в 2022 году. Голландец может сохранить свой пост только в том случае, если сине-гранатовые не сумеют подобрать ему замену.