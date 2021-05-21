Тренер «Барселоны» пожаловался на недоверие руководства
Голландский специалист Рональд Куман, возглавляющий каталонскую «Барселону», пожаловался на недоверие руководства
Голландский специалист Рональд Куман, возглавляющий каталонскую «Барселону», пожаловался на недоверие руководства
Накануне матча чемпионата Испании с «Эйбаром» тренер каталонцев признался, что у него не было разговоров с представителями руководства о его будущем в клубе. «Я понимаю, что команде нужны перемены, чтобы добиться побед. Если боссы считают, что “Барсе” нужен новый тренер, — это нормально. Но об этом нужно сказать», — заявил Куман.
В нынешнем сезоне «Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании. Перед заключительным матчем Ла Лиги команда находится на третьем месте и даже в случае успеха в игре с «Эйбаром» не сумеет обойти мадридские «Реал» и «Атлетико». Также подопечные Кумана вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: на стадии 1/8 финала они не смогли сломить сопротивление «Пари Сен-Жермен».