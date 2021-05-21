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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Барселоны» пожаловался на недоверие руководства

Голландский специалист Рональд Куман, возглавляющий каталонскую «Барселону», пожаловался на недоверие руководства сине-гранатовых. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2021

Накануне матча чемпионата Испании с «Эйбаром» тренер каталонцев признался, что у него не было разговоров с представителями руководства о его будущем в клубе. «Я понимаю, что команде нужны перемены, чтобы добиться побед. Если боссы считают, что “Барсе” нужен новый тренер, — это нормально. Но об этом нужно сказать», — заявил Куман.

17 мая сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено попрощаться с Куманом, несмотря на то, что контракт со специалистом истекает только в 2022 году. Голландец может сохранить свой пост только в том случае, если сине-гранатовые не сумеют подобрать ему замену.

В нынешнем сезоне «Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании. Перед заключительным матчем Ла Лиги команда находится на третьем месте и даже в случае успеха в игре с «Эйбаром» не сумеет обойти мадридские «Реал» и «Атлетико». Также подопечные Кумана вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: на стадии 1/8 финала они не смогли сломить сопротивление «Пари Сен-Жермен».

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