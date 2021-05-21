«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

По информации СМИ, представители сторон уже начали переговоры по поводу контракта. Руководство не станет обращать внимания на результаты клуба в чемпионате Испании. Новый срок соглашение может быть рассчитан до 2024 года.

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу Европы, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и чемпионат Испании.