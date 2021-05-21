«Шахтер» одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Шахтера» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Шахтера» продолжили победную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою 10-ю викторию кряду подопечные Романа Григорчука одержали сегодня в Солигорске над одним из своих главных конкурентов минским «Динамо» со счетом 1:0. В первом тайме обе команды главное внимание уделили обороне и поэтому опасных моментов у ворот практически не было. После перерыва хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте лучший снайпер нынешнего первенства Дембо Дарбо забил свой 10-й гол, принеся победу «Шахтеру».
Позже в Мозыре местная «Славия» встретится с «Гомелем». На прошлой неделе мозыряне победили в гостях аутсайдера турнира речицкий «Спутник» со счетом 2:0, а гомельчане проиграли на выезде брестскому «Динамо» — 0:1.
Остальные встречи этого тура состоятся в субботу, 22 мая: «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Динамо» (Брест), «Рух» (Брест) — «Неман» (Гродно), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк».
Положение команд: «Шахтер» — 30 очков (10 матчей), БАТЭ — 23 (10), «Динамо» (Минск) — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 17 (9), «Гомель» — 15 (9), «Рух» — 15 (9), «Витебск» — 15 (10), «Ислочь» — 13 (10), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (9), «Минск» — 10 (9), «Славия» — 8 (9), «Слуцк» — 7 (9), «Неман» — 6 (9), «Энергетик-БГУ» — 6 (9), «Сморгонь» — 4 (9), «Спутник» — 3 (10).