«Шахтер» одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по футболу

Свою 10-ю викторию кряду подопечные Романа Григорчука одержали сегодня в Солигорске над одним из своих главных конкурентов минским «Динамо» со счетом 1:0. В первом тайме обе команды главное внимание уделили обороне и поэтому опасных моментов у ворот практически не было. После перерыва хозяева прибавили в движении, и на 80-й минуте лучший снайпер нынешнего первенства Дембо Дарбо забил свой 10-й гол, принеся победу «Шахтеру».