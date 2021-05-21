Источник: Депай и Агуэро дали согласие на переход в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Лиона» Мемфис Депай в летнее трансферное окно станут игроками «Барселоны».
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард «Лиона» Мемфис Депай в летнее трансферное окно станут игроками «Барселоны».
Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в твиттере.
По данным источника, 32-летний аргентинец уже согласовал двухлетний контракт с новым клубом. В случае победы каталонцев в Лиге чемпионов Агуэро получил солидный бонус.
Что касается 27-летнего голландца, то он уже сообщил агентам, что хочет играть в «Барселоне», а
Напомним, у обоих игроков летом истекают контракты с нынешними командами.
В текущем сезоне АПЛ Агуэро провел 11 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу. Депай в 36 играх Лиги 1 забил 20 мячей и сделал 10 «ассистов».