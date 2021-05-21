Источник: Депай и Агуэро дали согласие на переход в «Барселону»

Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в твиттере.

По данным источника, 32-летний аргентинец уже согласовал двухлетний контракт с новым клубом. В случае победы каталонцев в Лиге чемпионов Агуэро получил солидный бонус.

Что касается 27-летнего голландца, то он уже сообщил агентам, что хочет играть в «Барселоне», а сине-гранатовые неоднократно заявляли о желании взять игрока.

Напомним, у обоих игроков летом истекают контракты с нынешними командами.